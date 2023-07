Lezers spreken schande van mensen die agent uitscholden bij reanimatie: ‘Het is toch niet te geloven?’

JOUW MENING Stelling | Pijnstil­lers moeten uit de schappen van de supermarkt

Steeds meer tieners nemen doelbewust een overdosis in van ibuprofen of paracetamol. In 2022 kreeg het Vergiftigingencentrum (NVIC) 37 procent meer meldingen binnen dan in 2020. Ook in 2021 was er met 45 procent een grote toename zichtbaar.