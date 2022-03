Lezersreactie| Apeldoorn opgezadeld met door de stad sjezende bezorgers

column Waar de meeste mensen hun dagen optellen, tel ik ze af. Elke dag. Weer eentje dichter bij de dood.

Stel nou dat SIRE die dood-campagne gewoon een half jaartje op had geschoven. Jaar, misschien wel. Het is allemaal goed hoor, dat er meer over de dood geparlevinkt moet worden. Is ook wel zo. Maar is dit het uitgelezen moment om mensen daar mee bezig te laten zijn?

24 maart