Lezersreactie | ‘Bibliotheek Deventer is een plek om jezelf te ontwikkelen: Het is onze maatschappelijke opdracht’

De bibliotheek ligt steeds verder weg, kopte de Stentor op 11 augustus. Cijfers van het CBS zal ik niet tegenspreken, maar dat Deventer als voorbeeld genoemd wordt vraagt gewoon om een reactie van mij als directeur van de Bibliotheek Deventer. Want hoewel wij tegen dezelfde problemen aanlopen als de meeste bibliotheken (minder leners, minder middelen) kiezen wij niet voor het sluiten van onze vestigingen. Wij zijn nog even dichtbij als 5 jaar geleden. Onze oplossing is samenwerking.

Bij de bibliotheek kun je natuurlijk een boek lenen, maar je kunt er zoveel meer. Het is een plek om jezelf te ontwikkelen. Waar je kunt werken aan je taalvaardigheden of je computerskills, waar je andere meningen kunt horen en mensen kunt ontmoeten voor een kopje koffie. Het is onze maatschappelijke opdracht om dit te faciliteren. Met gelijkgestemde organisaties en enthousiaste inwoners geven we daar inhoud en vorm aan. Gelukkig vinden we ook in de gemeente Deventer een goede partner. Ze zijn doordrongen van onze expertise en ons belang voor de omgeving.