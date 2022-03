Lezersreactie | ‘CDA en VVD doodstil over ‘dodenweg’ langs kanaal’

LEZERSREACTIE Lezersreac­tie | ‘Sloop Zweekhorst? Hoeveel CO2 ging voor dit gebouw de lucht in?’

Lezers reageren op het vergroeningsplan van de gemeente Apeldoorn. Een van de ideeën is om woongebouw De Zweekhorst in Apeldoorn te slopen. Als het gebouw weg is, krijgt de monumentale Onze Lieve Vrouwekerk de ruimte om in een parkje te stralen, is de droom.

4 maart