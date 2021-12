Lezersreactie | ‘Corona is niet klaar met ons, dus Zutphen moet juist investeren in het ziekenhuis’

Afgelopen week werden wij door ziekenhuisbestuurder Michel Galjee, onder meer via de Stentor , geïnformeerd dat hij zijn plannen om ons volwaardige ziekenhuis te sluiten, want daar komt het op neer als je intensive care, spoedeisende hulp en kraamzorg wegbezuinigt, even op een laag pitje heeft gezet in afwachting van het einde van de huidige coronagolf.

We hebben nog jaren te maken met oplaaiende golven

Alsof hij niet beseft dat na deze golf, het zich doorontwikkelende virus nog lang niet met ons klaar is en we nog jaren te maken hebben met oplaaiende golven. Alsof het niet tot hem doordringt dat we daarom onze ziekenhuiszorg op landelijk niveau, in samenwerking en in overleg met andere ziekenhuizen, zo snel mogelijk zullen moeten reorganiseren. Dit door juist te investeren in SEH, IC bedden, Covid-zorg en natuurlijk personeel. Alsof hij niet door heeft, dat juist zijn financieel, economische bedrijfsvoering, met sluiten van ziekenhuizen, afstoten van inefficiënte afdelingen en bezuinigingen op personeel, waar ziekenhuisdirecties zich de afgelopen jaren vooral mee bezighielden, de belangrijkste oorzaak is van het feit dat we nu opnieuw een noodsituatie hebben in de ziekenhuizen.