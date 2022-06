Lezersreactie | ‘De uitdaging voor Eerbeek is als de vetgemeste Mr. Creosote uit Monty Python’

opinie ‘Aan basis van toeslagen­schan­daal ligt wis en waarachtig een bedacht plan’

Bij het toeslagendrama was er sprake van ‘institutioneel racisme’ en ‘dat is uit zichzelf en onopzettelijk in onze werkwijze geslopen’, aldus het kabinet. Niemand is daarvoor verantwoordelijk. Onzin, zegt oud-advocaat Hans Fillet. ‘Zwarte lijsten zijn bedacht met het vooropgezette plan om te discrimineren en bepaalde doelgroepen aan te pakken.’

9 juni