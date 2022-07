Lezersreactie | ‘Deventer kan zich geen drukkersstad meer noemen’

Het ondenkbare en het onmogelijke gebeurde voor drukkerij Roto Smeets Deventer. Het doek viel in mei 2019. Kijken we in de historie van de stad Deventer dan zien we dat in het jaar 1477 de eerste drukker zich in Deventer vestigde aan het Grote Kerkhof, hoek Polstraat. Drukker Richard Pafraet en in 1483 Jacob van Breda. Richard Pafraet drukte in Deventer het eerste boek, een boek van 928 pagina’s en het bevatte Bijbelse verhalen, het boek genaamd Liber Bibliae Moralis.