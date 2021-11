Lezersreactie | ‘E-bikers stuiven je nu al voorbij, dat wordt met bredere paden nog erger’

Ik ben het niet met de stelling van de heer Kroon eens dat de provincie moet investeren in bredere fietspaden op de Veluwe. De afmeting van 1,5 meter is voor mij breed genoeg, ik kan dan rustig naast mijn echtgenote fietsen en als er tegenliggers komen fietsen we even achter elkaar. Wat is het probleem? We zijn allebei in het bezit van een e-bike en maken vele kilometers over de Veluwe met een maximumsnelheid tussen de 17 en 20 kilometer per uur. Ik vind dat een aanvaardbare snelheid, want zo kun je bij onverwachte gebeurtenissen nog op een makkelijke manier van de fiets komen en van de natuur genieten.