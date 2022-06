Lezersreactie | ‘Een vuilniszak ver weg brengen, maakt het niet makkelijker’

column Vrouwen verdienen hetzelfde (loon) als mannen

Stel nou dat u met uw collega in de kroeg zit. Na een gerstenat of wat begint het spraakwater te werken en vertelt uw collega wat hij verdient. Zelfde bedrijf, zelfde uren, zelfde taken. Uw kroegmaatje blijkt maandelijks veel meer geld mee naar huis te kruien dan u.

