Lezersreactie | ‘Fietssnelweg voor zeshonderd fietsers per dag is 50.000 euro per fietser’

De gemeenteraad van Epe is deze week aan zet: gaan we 31 miljoen euro (of meer) uitgeven aan een fietssnelweg voor forenzen die van Epe naar Apeldoorn en vice versa fietsen? Volgens de rapporten zouden na de aanleg honderd tot zeshonderd fietsers per dag deze route gaan gebruiken. Even uitrekenen: voor zeshonderd fietsers een slordige 50.000 euro per fietser, maar als het er maar honderd zijn? Schrik niet: 300.000 euro per fietser.