Lezersreactie | ‘Geef iemand die uitgeloot is een tweede kans bij dezelfde universiteit, dat bespaart veel gedoe’

Gastschrijvers Vader werd kwaad en brak mijn stok in twee stukken

In mijn jeugd werd er in de stad waar ik woonde op Koninginnedag altijd een optocht gehouden. Iedereen mocht daaraan meedoen. Mijn vriendjes en ik – we waren ongeveer acht jaar – formeerden een drumband. Als trommels dienden oude koekblikken. We hadden allemaal een wit overhemd aan. Met stropdas en een oranje sjerp.

5 februari