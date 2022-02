Lezersreactie | ‘Geef iemand die uitgeloot is een tweede kans bij dezelfde universiteit’

Gastschrijvers Een kus onder de Peperbus

Zwolle was voor mij negentien jaar geleden een onbekende stad. De Peperbus was ingepakt en vijf jaar lang keek ik naar de skyline van mijn stad met een soort ingepakte condoom in het midden. Op de dag dat Pim Fortuyn werd vermoord, kwam ik er wonen. Op diezelfde dag werd er in het Wezenlanden-ziekenhuis een meisje geboren. Vanaf het station liep er een jongeman met zijn hoofd in zijn schouders; totaal onthutst over het nieuws.

