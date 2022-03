Lezersreactie | ‘Geef Indië-weigeraars alsnog eerherstel’

OPINIE ‘We hopen dat de Tweede Kamer weer een voorbeeld mag zijn’

Debateerlingen van het Agnieten College in Nieuwleusen schreven een open brief aan de Tweede Kamer omdat ze verbaasd waren over de respectloze manier van debatteren. ,,Moeten wij een voorbeeld nemen aan een stel kleuters in Den Haag‘’, vroegen ze zich af. Na een bezoek aan de Tweede Kamer kregen ze weer een beetje hoop, schrijven ze in een bedankbrief.

26 februari