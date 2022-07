Lezersreactie | ‘Hamvraag of sprake was van grensoverschrijdend gedrag werd door niemand gesteld’

Op maandagavond 4 juli werd een raadsvergadering in Zutphen gehouden over het vermeende grensoverschrijdend gedrag van ex-wethouder Werger. De raad moest tot een oordeel komen of nader onderzoek moet worden gedaan naar de zwijg- en/of angstcultuur rond deze aantijging. Helaas moet ik constateren dat er bij de meerderheid van de gemeenteraad geen sprake was van een genuanceerde en kritische blik op de gepresenteerde stukken. Wel werd aangegeven dat men geschrokken was van de inhoud van het rapport Hoffmann, geen woord over de door de ex-wethouder aangeleverde contra-expertise.