Lezersreactie | ‘Hoeveel snelfietsers zullen nou eigenlijk gebruik maken van dat dure pad?’

Lezer E. de Jonge reageert op het nieuws dat de fietssnelweg tussen Epe en Apeldoorn veel meer gaat kosten dan beraamd.

Het snelle fietspad tussen Epe-Apeldoorn gaat bijna 50 miljoen euro kosten in plaats van 20 miljoen. Nu vind ik dat laatste bedrag al te hoog, van het eerste genoemde bedrag schrik ik. Naast de ingreep in het landschap, de kunstwerken in de dorpen, het verlies van woongenot – soms zelfs tuinen – voor omwonenden vraagt het fietspad om een enorme investering. En dat voor de snelle fietsers. Zij zouden via de fietssnelweg sneller op hun werk kunnen zijn. Bovendien is fietsen goed voor het milieu. Ook zouden er meer werkenden op de fiets stappen, is de argumentatie. Zouden ze niet beter thuis kunnen werken? Recent onderzoek van de Universiteit van Utrecht toont al aan dat de toekomst digitaal werken is.

Nu wandel ik doordeweeks wel eens op het fietspad dat over het oude spoorwegtracé is gelegd. Toegegeven, niet tijdens het ‘fietsspitsuur’. Wat mij dan opvalt is dat er slechts af en toe een fietser voorbijkomt. In het weekend mijd ik het rijwielpad, want dan zoeven de toerfietsers en toeristen eroverheen, maar ja voor hen is dat snelle fietspad niet bedoeld. Die is voor de forenzen tussen Epe en Apeldoorn.

Quote Zou die tien minuten winst met een dergelijke snelweg voldoende klanten opleveren? E. de Jonge

Ik vraag mij af hoeveel dat er nu zijn en hoeveel het er zullen worden met een snel fietspad. Zou die tien minuten winst met een dergelijke snelweg voldoende klanten opleveren? Ik denk dat het verstandig is dat verkeerswethouder Willem Willemsen ten noorden van Vaassen waar het spoorwegtracé en het gewone fietspad dicht bij elkaar liggen eens gaat tellen tussen globaal 07.30 en 08.30 uur en tussen 16.30 en 17.30 uur. Trek dan de toerfietsers en de schoolgaande jeugd er vanaf en dan houd je de eventuele snelfietsers over. Doe dat tweemaal op dinsdag en donderdag – de dagen dat de meeste mensen werken – en dan heb je een reëel aantal huidige gebruikers. Laat vervolgens een deskundige dat extrapoleren en dan weten we hoeveel toekomstige gebruikers er mogelijk zijn. Vervolgens reken je uit of een extra elektrische bus, desnoods met fietsaanhanger, tussen Epe-Apeldoorn en vice versa niet goedkoper is. Ik durf te wedden dat we op het laatste uitkomen!

Goed en gedegen onderzoek is dringend nodig om de belastingbetalende burgers niet op kosten te jagen. Trouwens hoe gaan de gemeenten het fietspad onderhouden: moeten er bijvoorbeeld speciale veegwagens en sneeuwopruimers komen? Dus zijn de kosten nog hoger dan 50 miljoen!

Beste inwoners van Apeldoorn en Epe wees gewaarschuwd: de ozb gaat omhoog als de gemeenten dit dwaze plan doorzetten. Het besluit zal voor deze winter vallen, helaas kunnen we pas in het voorjaar naar de stembus…

E. de Jonge, Apeldoorn