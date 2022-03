Lezersreactie | ‘Na het applaus mag Zelenski het zelf uitzoeken en eindigt hij waarschijnlijk op het kerkhof’

Het voelt steeds ongemakkelijker als ik kijk naar de geëmotioneerde en meelevende reacties in het westen op de oorlog in de Oekraïne. Hoe waarachtig zijn die? President Zelenski wordt bijkans heilig verklaard als verzetsheld en staatsman in oorlogstijd. Donderend applaus in het Europees parlement en natuurlijk allemaal een geel/blauw kledingstuk of symbool dat moet uitdrukken hoe ontzettend betrokken we ons voelen, terwijl we toekijken.