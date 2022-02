Lezersreactie | ‘Paradijs voor eekhoorns, muizen en vogels is verdwenen in Ugchelen’

Met groeiende ergernis kijk ik naar het resultaat van de werkzaamheden van de buitendienst aan het groen langs het fietspad door de Veldekster in Ugchelen. Stonden er onlangs nog appelbomen, tamme kastanjes, vogelkers, vlier, zomereik, kornoeljes, waterwilg, elzen en prachtige hazelaars, nu is er kaalslag. Een paradijs voor eekhoorns, muizen en vogels is verdwenen. Ruim honderd soorten planten en dieren ben ik daar tegengekomen. En nu... omgehakt, gerooid en verdreven.