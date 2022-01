Lezersreactie | ‘Rietbergen, Ali B en Borsato zijn nog niet veroordeeld, maar media doen dat wel’

Gastschrijvers Plotseling was de hele familie verdwenen

In de oorlog had ik een Joods vriendje; wij speelden samen op straat. Dat kon toen nog zonder gevaar. Knikkeren en tollen en ik had een ‘vliegende hollander’ en hij had een autoped ‘met dikke banden’. We gingen samen naar school. Maar plotseling was de hele familie verdwenen. Zomaar, zonder afscheid te nemen, foetsie! Pas jaren na de oorlog hoorde ik in Westerbork, dat hij en zijn hele familie, vader, moeder en twee zusjes in Sobibor waren vermoord.

15 januari