Lezersreactie |‘Sinds ik lang haar heb, merk ik hoe mannen staren’

straatpraat Zwolle over politieac­ties voor betere CAO: ‘Ze zullen vast wel op onze veiligheid blijven letten’

Het bonnenboekje komt minder snel tevoorschijn. De politie bekeurt momenteel niet voor lichte vergrijpen. Politiemensen willen zo duidelijk maken dat de strijd voor een betere CAO hen ernst is. Bezoekers van winkelcentrum Stadshagen in Zwolle tonen begrip. Al vinden ze wel dat de politie niet zomaar alle taken kan laten vallen.

11 februari