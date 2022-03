Lezersreactie | ‘Sloop Zweekhorst? Hoeveel CO2 ging voor dit gebouw de lucht in?’

LEZERSREACTIELezers reageren op het vergroeningsplan van de gemeente Apeldoorn. Een van de ideeën is om woongebouw De Zweekhorst in Apeldoorn te slopen. Als het gebouw weg is, krijgt de monumentale Onze Lieve Vrouwekerk de ruimte om in een parkje te stralen, is de droom.

Hoeveel CO2 ging de lucht in?

Dromen mag, maar 37 appartementen slopen, die kennelijk met plezier bewoond worden, voor vrij zicht op de Mariakerk? Een gebouw van ruim dertig jaar oud dat nog lang mee kan. Slopen in een tijd waarin juist het in gebruik blijven van gebouwen van wezenlijk belang is nu het bereiken van een duurzame wereld al een geweldige klus is. Hoeveel CO2 ging er de lucht in voor alle bouwmaterialen in dit pand?

Vrij zicht op de Mariakerk. Zoals al verteld in de Stentor vervangt de Zweekhorst de gesloopte katholieke school naast de kerk. Oftewel herstel van een historische situatie, iets wat veel monumentenzorgers heden vaak bepleiten. De architectuur had beter gekund, zeker, maar midden jaren 80 kort na een crisis zat er kennelijk niet meer in, ondanks pleidooien van betrokken ambtenaren bij de toenmalige wethouder Bos om zijn invloed te doen gelden.

Er is de komende decennia heel veel geld nodig voor het realiseren van een meer duurzame en sociale samenleving. Ook met een bescheidener aanpak kan het stadsbeeld een stuk prettiger worden. Met een groenere Kalverstraat, een groene voortuin en achtertuin bij de pastorie, kleurige klimplanten tegen grote zijgevels, een binnenhof zonder auto’s - misschien overdag publiek toegankelijk – wordt al veel bereikt. Dat en een minder drukke stillere Kalverstraat verzekert een blijvend woongenot voor de Zweekhorst-bewoners.

Laat nog wat over voor volgende generaties om te dromen over mogelijke aanpassingen in de stad.

Hugo Diddens, Apeldoorn

Hoe groen wordt de binnenstad?

Met veel interesse heb ik de plannen gelezen voor vergroening van de binnenstad van Apeldoorn. Wethouder Joon kreeg terecht veel lof voor dit ‘droomplan‘.

Veel groen…dat willen we graag zien in Apeldoorn. Des te schrijnender is het om veel prachtig groen te verwijderen langs F50, omdat daar een pad moet komen van 6-8 meter breed. Waar werken toch die ‘honderden mensen’, die op de fiets langs deze route naar hun werk zullen gaan snellen? Laten we het groen dat we hebben, vooral houden.

Maria Verweij, Apeldoorn