Lezersreactie | ‘Steenwijkerland, stop met energiecowboys en begin eigen coöperatie’

OPINIE ‘Manager die sfeer langdurig verziekt zoals bij De Fundatie moet je wegsturen’

Onder het bewind van directeur Ralph Keuning van Museum de Fundatie in Zwolle is personeel ‘uitgemergeld’ geraakt en ‘murw geslagen’, staat in een rapport. Hij is een narcist, meent een oud-medewerker. Als dat zo is, direct ermee stoppen, zegt personeelsadviseur Dirk Heinhuis uit Steenwijk.

23 januari