Lezersreactie | ‘Triest om ruzie te maken over plek crash waarbij jonge mensen het leven lieten’

Eindelijk een doorbraak voor wat betreft de crashlocatie van JA702 ( de Stentor 24 -02). Mooie uiteenzetting van deze onnodige en bizarre twist. Oud-commissieleden van Historisch Marknesse in Woord en Beeld doen ook al jaren onderzoek naar, vooral om en nabij Marknesse, neergekomen vliegtuigen. Ook zij gingen ervanuit dat genoemd vliegtuig gecrasht was aan de Oosterringweg. Toen er meer archieven opengingen, er samen met Teunis Schuurman gedegen onderzoeken werden gedaan, was er maar een conclusie mogelijk. Dit vliegtuig is nabij Tollebeek neergekomen.

Halsstarrig

Dit is meerdere malen met Stichting Ongeland gedeeld. Zij wilden er niets van weten. Alles wat oud-bergingsofficier Zwanenburg had beschreven was heilig. Door halsstarrig vast te houden aan haar eigen ongelijk, huilt mevrouw Doppert nu krokodillentranen. Om tot een oplossing te komen, zijn alle bewijsstukken doorgegeven aan Canon de Noordoostpolder,. Uiteindelijk zijn zij de juiste bemiddelaar gebleken. Toch een ongelooflijk trieste vertoning om ruzie te maken over gebeurtenissen waarbij zoveel jonge mensen het leven lieten voor onze vrijheid. Meer respect is op zijn plaats. Het enige juiste is dat de paal nu toch van Marknesse naar Tollebeek gaat.