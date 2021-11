‘Logisch dat uitkering aanvragen emotie oproept; je moet steeds bewijzen dat je onschuldig bent’

Het besluit om beeld én geluid op te nemen werd genomen vanuit de gedachte dat de medewerkers van de gemeente daarmee het beste beschermd zouden zijn. Veiligheid was daarbij de doorslaggevende reden. Hoewel de veiligheid natuurlijk nooit ter discussie mag komen te staan, is de vraag wel gerechtvaardigd en noodzakelijk of dat in verhouding staat tot de inbreuk op de privacy van de inwoner.

Je moet in zo'n gesprek alles vertellen

Privacy is niet iets om lichtvaardig overheen te stappen. Het is zelfs een van de klassieke grondrechten die bepaalt dat ‘ieder recht heeft op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’. Juist die levenssfeer is bij het aanvragen van een bijstandsuitkering onderwerp van het gesprek. Want je moet in dit gesprek alles vertellen over je financiële situatie, de samenstelling van je huishouden, je bezittingen en activiteiten. En al die dingen hebben mogelijk een invloed op het oordeel of je al dan geen recht hebt op een uitkering. Ook een uitkering is een klassiek grondrecht. In de werkwijze van de gemeente werd de beoordeling van het recht op een uitkering gekoppeld aan een gesprek in de ruimtes waarin opnamen werden gemaakt. Nadia Benaissa van Bits of Freedom stelde eerder in deze krant terecht dat ‘dit [..] veel te ver [gaat] en het is bizar dat dit gebeurt’.