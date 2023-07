‘Maai openbare gazons drastisch minder’

OPINIE ‘Haal onzalig plan van minimaal vier windmolens in Overijssel van tafel’

Eén, twee of drie windturbines neerzetten op een plek in Overijssel is vanaf 1 juli uit den boze. De provincie besloot woensdag alleen nog maar clusters van minimaal vier windmolens toe te staan. Tot groot ongenoegen van fractievoorzitters van de Zwolse politiek. ‘Onbegrip, boosheid en teleurstelling.’