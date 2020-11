Maatschappijleraar uit Zwolle: ‘Spotprenten en nette Nederlanders zijn een gevaarlijke combinatie’

pollMassaal springt Nederland op de bres voor de vrijheid van meningsuiting, nu ook hier een docent is bedreigd vanwege een spotprent. Maar, zegt maatschappijleraar Mink de Vries uit Zwolle, vergeet artikel 1 van de Grondwet niet. ,,Een spotprent kwetst niet alleen, zij kan ook aanzetten tot polarisatie, haat, discriminatie en vervolging.’’

De Vries schreef stuurde naar aanleiding van alle ophef onderstaand opiniestuk naar de Stentor:

Een collega van een school in de Rotterdam is donderdag ondergedoken, omdat hij bedreigd werd. Bedreigd vanwege een spotprent in de klas die daar al jaren hing.

Bedreiging is nooit goed te praten, dat ga ik ook niet doen. Wel wil ik als docent in het voortgezet onderwijs ook de andere kant laten zien. Juist omdat ‘Net Nederland’ het allemaal heel goed weet. De actualiteiten- en nieuwsprogramma’s zaten vol met nette Nederlanders die het allemaal opnamen voor de vrijheid van meningsuiting en het heel erg vonden wat er allemaal was gebeurd.

Poll Wat vind jij van spotprenten in de huidige tijd? Geweldig, het kan mij niet scherp genoeg

Soms goed, soms gaan ze voor mij over het randje

Te eenzijdig, het gaat te vaak over moslims

Gevaarlijk, laten we ermee stoppen

Soms goed, soms gaan ze voor mij over het randje (48%)

Te eenzijdig, het gaat te vaak over moslims (14%)

Gevaarlijk, laten we ermee stoppen (8%)

Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk recht in onze samenleving. Minister-president Mark Rutte (ook maatschappijleraar) is er snel bij wanneer deze pijler, waar onze samenleving voor een deel op rust, wordt ondermijnd. Toch vergeet de minister-president voor het gemak dan een paar andere pijlers, waaronder artikel 1 van de Grondwet.