Massale steun voor beschimpte Elis Ligtlee: ‘Je bent een powervrouw, een vrouw naar mijn hart’

Op Facebook staan inmiddels bijna tweehonderd reacties en ook op de website van de Stentor blijven opbeurende berichtjes binnenkomen:

Hermannus Platz: Elis, je hebt het prima gedaan. De opmerkingen die geplaatst zijn zeggen meer over de personen dan over jou. Die ‘helden‘ doen het dan ook nog eens anoniem, dat zegt genoeg.

Erik van Hulst: Lieve Elis, Je bent een prachtmens met positieve invulling op de uitzendingen van het baanwielrennen, die vooral zichzelf blijft. Een powervrouw, een vrouw naar mijn hart. Ze zijn allemaal jaloers op jouw machtige spieren en vooral carrière. Laat het voorbijgaan en focus je op de leuke dingen.

Jan Groenenberg: Ellis, het zijn allemaal zielige figuren en met verstand van een schoenzool. Daar moet je ver boven staHet zijn over het algemeen erg kleinzielige, minne mannetjes met heel kleine piemeltjes, lelijke, jaloerse wijven of onooglijke gedrochten, die er alleen na grondige verbouwingen enigszins uitzien.an. Ga lekker door als sportanaliste.

Theo Boutens: Schandalig die reacties op Elis. Ze zeggen alles over deze zielige figuren die het nodig vinden ongevraagd te reageren op een leuke en mooie jonge moeder met een bijzonder sportieve achtergrond, waaronder een Olympische gouden medaille. Elis verdient alleen maar respect en waardering !

Margot van Zanten: Lieve Elis, hoe mooi was je carrière, hoe trots kun je zijn hierop. En dan laat je die anonieme stakkers op internet jouw gevoel van eigenwaarde aantasten? Nee toch. Wil jij ruilen met hun leven, dat alleen maar miezerige en kleinerende oordelen oplevert? Ik hoop en wil graag dat jij blijft analyseren. Zet bij iedere nare opmerking alleen maar ‘bedankt voor je feedback‘, fijne zinvolle dag verder.

H.O. Kloosterboer: Bij mij kwam je relaxed en sympathiek over.

Geert Stuiver: Laat toch lekker zitten, Elis. Je ziet er toch hartstikke leuk uit. Het zijn over het algemeen erg kleinzielige, minne mannetjes met heel kleine piemeltjes, lelijke, jaloerse wijven of onooglijke gedrochten, die er alleen na grondige verbouwingen enigszins uitzien. En wat je zegt: Als je nou helemaal niets anders te doen hebt, wat voor leven heb je dan? “Empty Skulls” met een heel klein IQ’tje en EQ’tje (maar dat moeten ze opzoeken, wat dat is!).

Colinda Wisse: Je bent een puur mens, oprecht, eerlijk gewoon je zelf zijn, jeetje mensen daar gaat het toch om! Wat jij hebt bereikt, een gouden Olympische plak gehaald, wow! Ik heb nog nooit zoveel baanwielrennen gekeken, heb er echt van genoten en trots op ons kikkerlandje.

Astrid Meinen: Ik vond het juist een verademing... En gewoon een leuk mens. Ze ziet er nog steeds goed uit en het gaat toch om wat ze zegt. Waarom moet iedereen altijd ‘perfect‘ zijn. Mensen zullen altijd commentaar hebben, hoe je er ook uitziet, jammer genoeg.

Ria Hollander-Kok: Ook wij hebben genoten van je commentaar….misschien moeten deze mensen dan nog eens kijken naar de aflevering Meer dan Goud…..waarin jij jouw verhaal vertelt...

Marga van Beek: Elis Ligtlee, ik heb jou vroeger nog ranja gegeven bij de fietscross! Je bent ook nu een mooie meid! Met een mooi gezin, laat de mensen maar kletsen. Ik was destijds een stuk zwaarder dan nu. Maar ook daar praten ze over, en hebben sommigen een mening over. Als jij maar gelukkig bent, en je goed voelt.. Laat de mensen die jou verder niet kennen maar kletsen! (Dus ik ook..😉)

Loekie Lion Elis, buurvrouw: Laat die azijnzeikers lekker kletsen, ik weet hoe zwaar je strijd is geweest om te bereiken wat jij hebt bereikt, hoe het is om zo’n prestatie te kunnen leveren. Blijf jezelf en leg de kritiek naast je neer van al die mensen die zelf al afhaken als ze een ingescheurde teennagel hebben, bahh. We zijn trots op jou, hoe je bent en wie je wil zijn ! Ik ben vereerd om jou als buuf te hebben, alleen al om wie je bent !!!!!!!👍

Diana van Gijtenbeek-Nengerman: Dat is toch juist het grootste ‘probleem’ waar ze in haar leven als topsporter mee heeft moeten dealen. Niet haar inzet of talent maar altijd op moeten boksen tegen het zogenaamde ideaalbeeld. Is dit ook niet een van de redenen dat ze met topsport is gestopt? Houdt het dan nooit op!?! Laat iedereen in haar/zijn waarde en houdt op met oordelen!!

Jacqueline van Werven-Hendriksen: Elis, laat al die droeftoeters, reaguurders, toetsenbordridders en sneuneuzen maar kletsen! Jij bent gewoon een prachtig mens met een sportcarrière achter de rug waar menig mens jaloers op is. Ik doe het je in ieder geval niet na! Geniet van je leven…

Caroline Eppink-van Wenum: We hebben een hele maand om iedereen eraan te herinneren dat iedereen er mag zijn, transgender, homo’s, lesbisch, het maakt andermaal niet uit. Waarom zijn er dan toch nog mensen die iemand nElis, door jou ben ik me gaan interesseren in het baantoernooi.egatief beoordelen omdat die toevallig geen maatje 36 heeft, maar een mooi mens is van binnen.... Zucht

Marco De Groot: Laat iedereen eerst eens in de spiegel kijken voor ze gaan oordelen over anderen. Lekker makkelijk een mening plaatsen op sociale media. Je bent een mooi mens en ik heb graag gekeken naar de uitzendingen met jou als analist je doet het supergoed, ga zo door en laat je er niet onder krijgen. Dat verdienen die mensen niet. … Je bent een topper!!!!!!!

Corinne Janssen: Hey Elis; laat alle azijnzeikers een langdurige hik krijgen! Je bent een prachtig mens! Kop omhoog en de volgende keer graag weer aanschuiven als analist, want daar worden wij een hoop wijzer van over het baanwielrennen!

Bea Venema: Wat een onzin! Hoe zou degene die commentaar heeft op haar uiterlijk er zelf uitzien? 100% Perfect? Denk het niet! Het gaat hier toch om het analyseren van de sport, zodanig dat een leek snapt wat hij/zij ziet op tv? En dat heeft ze meer dan goed gedaan! 👏

Volledig scherm Elis Ligtlee wordt gehuldigd in het Holland Heineken House voor haar gouden medaille bij het keirin baanwielrennen tijdens de Olympische Spelen van Rio. © Hollandse Hoogte / ANP

Wilma Rüwen Hoekman: Je hebt ons prima van commentaar voorzien en daar gaat het om. Hoe iemand eruitziet doet niet ter zake. Mensen vinden altijd van alles van anderen maar ze hebben geen idee hoeveel pijn ze daarmee de ander doen door zich zo uit te spreken. En dan ook nog sneakie achter iemands rug om of zonder naam verschrikkelijk. Maar Elis, je bent een PRACHT vrouw. Jij mag zijn wie jij bent. Een ander mag zijn hoe hij/zij is. Laten we wat liever voor elkaar zijn, wat zou de wereld er dan een stuk mooier uitzien.

Monique Vredenberg-Zijlstra: Elis Ligtlee, je bent goed zoals je bent. Een mooie meid met een prachtig gezin en een geweldige sportvrouw. Ook ik heb een maatje meer en in het verleden daar ook nare opmerkingen over gehad dat doet pijn. Ik herken het wel. Maar laat ze maar kletsen. Je bent mooi zoals je bent!

Carla van der Weele: Elis, door jou ben ik me gaan interesseren voor het baantoernooi. Je bent een geweldige vrouw. Zo af en toe zie ik je in ons dorp en voel ik alleen maar trots. Je bent en blijft een kanjer in alle opzichten! 🙏