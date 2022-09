‘Massatoerisme op de Veluwe? Op veel plekken is nog bezoek mogelijk’

Bij mij in de wijk stapt elke zondagochtend een groepje mannen van middelbare leeftijd op hun gepoetste racefietsen. Onlosmakelijk onderdeel van hun route is de enige heuvel in de buurt: de Posbank. En zij zijn niet de enigen die op deze dag de populaire hotspot bezoeken. Op mooie dagen is het druk. Te druk. Massatoerisme noemen de media het. Maar is dat eigenlijk wel zo?