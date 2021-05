Media-en filmmakers blunderen over Deventer Moordzaak

JOUW MENING Stelling | Ik boek zeker een buitenland­se vakantie

4 mei De zomervakantie staat al weer voor de deur en de reisbranche verwacht dat mensen massaal last minute een reis zullen boeken. Maar eerst is het nog wachten op het reisadvies van het kabinet volgende week. Daarin is waarschijnlijk per land beoordeeld of er naartoe gereisd mag worden.