Meer politie op straat? Dan voelen zich mensen juist ónveiliger

De roep om strenger straffen en meer ‘blauw op straat’ is in Nederland in aanloop naar de verkiezingen bijna ritueel. Politieke partijen denken allemaal dat dit is waar hun kiezers op zitten te wachten, omdat het meer veiligheid of ten minste meer veiligheidsgevoel oplevert. En dus staat in de partijprogramma’s dan ook al sinds decennia dat meer agenten aangenomen moeten worden en dat er zwaarder gestraft moet worden, door bijvoorbeeld minder taakstraffen op leggen. Sinds de vorige verkiezingen zijn daarbij het ‘lokale politiebureau’ en ‘de wijkagent’ de toverwoorden.