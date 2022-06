Mijn mandje blijft leger, ik laat meer dingen staan. Geen idee waarom

We hebben het maar steeds over de oorlog en een beetje over corona, maar dat is peanuts vergeleken bij de echte crisis die op ons afkomt. Het is Marjan Minnesma, de directeur van Urgenda die dit deze zondag in het programma Buitenhof zegt. We moeten de broekriem aanhalen als het over ons energieverbruik gaat. Wat hebben we echt nodig? Die vraag blijft even hangen in mijn licht koortsachtig brein, geveld door een venijnig griepje.