Misbruik in de jeugdzorg: ‘Ga onvoorwaardelijk naast het kind staan’

JOUW MENING Stelling | Apeldoorn moet Wok Sprengen­horst versneld aan drankver­gun­ning helpen na ongelukki­ge misser

Door een ongelukkige fout heeft de nieuwe eigenaresse van Wok Sprengenhorst in Wenum-Wiesel geen drankvergunning en besloot Ying Tao het restaurant voorlopig te sluiten. De vraag is of ze met kerst wel open kan. De gemeente had haar gewaarschuwd dat ze een drankvergunning moest aanvragen.

10 november