Moet de hond vaker aan de lijn?

Opinie ‘Waterstof kan ons veel tijd én geld besparen’

10 maart Duurzame energie uit wind en zon is stukken goedkoper dan de energie die in kolencentrales wordt geproduceerd. De vraag is alleen hoe we die energie op de juiste plek en tijd bij de gebruikers krijgen. Ad van Wijk weet het antwoord: de elektriciteit omzetten in waterstof.