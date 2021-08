Moeten vrouwen dan maar op mannen gaan lijken?

Gastschrijvers Bijenhater verliefd op dochter van imker, en dan?

20 augustus ,,Als jonge knul bleef ik ver weg van de Hollandse bijen van mijn vader, die ook imker was.” Herman Halfman (83), had van jongs af aan een gruwelijke hekel aan die steekbeesten. Maar het toeval wilde dat hij verliefd werd op een meisje, uit een imkersfamilie. Via zijn schoonvader ontdekte hij het bestaan van de zachtaardige bijen, ‘de Buckfast-bijen’. Zo ontstond zijn passie voor dit bijenvolkje en is hij nog steeds fan van ze.