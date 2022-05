‘Nederland is op weg naar vrijstaat voor mensen die zich antisemitisch uiten’

OPINIEHet aantal antisemitische incidenten steeg vorig jaar met 36 procent ten opzichte van 2020. Het is belangrijk dat met name op school een leerkracht niet wegkijkt wanneer het eenzame Joodse kind niet goed weet wat er gaande is, zegt rabbijn Albert Ringer.

Wanneer we groepen schoolklassen ontvangen in de synagoge, vraag ik wel eens hoeveel Joden de kinderen denken dat er in Nederland zijn. De antwoorden lopen heel wijd uiteen; van meer dan een miljoen tot een meer realistisch getal van tienduizenden. Ik vraag dan of er Joodse kinderen in de klas zitten en of ze Joden kennen. Soms is er een kind met een Joodse grootouder. Soms is er ook een kind dat iemand kent die Joods is.

Er zijn ongeveer 60.000 mensen in Nederland die weten dat ze minstens één Joodse grootouder hebben. Dat wil dus niet zeggen dat deze mensen zich werkelijk met het Jodendom verbonden voelen. Het aantal mensen dat lid is van een Joodse gemeenschap is niet veel meer dan 10.000, minder dan 1 promille van de Nederlandse bevolking. Joden die op straat herkenbaar zijn als Joods is heel klein. In Amsterdam het meest, daarbuiten een enkeling. Mannen met een keppeltje op straat: enige honderden. Vrouwen met een hanger met een davidster, vroeger wat meer. Tegenwoordig gaan ze al snel onder de kleding.

Lotsverbondenheid

De meeste Joden in Nederland hebben geen sterke Joodse identiteit. Kennis van Joodse tradities is vaak heel oppervlakkig, voornamelijk cultureel gericht. Het meest kenmerkende van Joodse identiteit in Nederland is een vorm van lotsverbondenheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is 80 procent van de Nederlandse Joden vermoord. Iedereen met Nederlands-Joodse wortels heeft een verhaal over de oorlog.

Joden in Nederland hebben vaak wel een verbondenheid met Israël. Men heeft er familie of is er wel eens geweest. Dat wil niet zeggen dat Joden per definitie goed geïnformeerd zijn of achter de politiek van de regering staan. Of simpelweg sterk genoeg in hun schoenen staan om weerwoord te geven wanneer men geconfronteerd wordt met eenzijdige informatie.

Het aantal meldingen van antisemitische incidenten in absolute getallen is niet heel hoog. Tientallen per jaar volgens de jaarlijkse rapportage hierover van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Het aantal meldingen is natuurlijk lager dan het werkelijke aantal incidenten. De meeste mensen willen een incident liever zo snel mogelijk vergeten en melden het niet. Mijn ervaring is dat iedereen die zich in Nederland als Joods presenteert, te maken krijgt met antisemitisme. Soms gaat dat alleen om woorden; antisemitische stereotypen die plotseling opduiken in een conversatie. Of situaties waarbij je als Nederlander verantwoordelijk wordt gemaakt voor bombardementen in Israël. Mensen met een keppeltje worden nageroepen. Er zijn ook ernstiger incidenten waarbij er fysiek geweld wordt gebruikt.

Te laat ingrijpen

Het CIDI besteedt dit jaar speciaal aandacht aan antisemitisme op school. Het gaat gewoonlijk om pesterij. Het CIDI zegt dat er in veel gevallen te laat door de schoolleiding wordt ingegrepen en dat men vaak niet werkelijk gemotiveerd is om er iets aan te doen. Dat is inderdaad ook mijn ervaring.

De ervaring van de meeste Joodse kinderen buiten Amsterdam is gewoonlijk dat ze de enige in de klas zijn met die achtergrond. Vaak de enige op school. In de gemengde omgeving waarin wij leven, kun je er zondermeer van uitgaan dat er in die klas ook kinderen zijn die van hun ouders antisemitisme hebben geleerd. In het Arabisch maakt men gewoonlijk geen onderscheid tussen Israël en Jodendom, het is allebei ‘Jahoed’. En daarmee is het eenzame Joodse kind dat eigenlijk niet goed weet wat er gaande is, het makkelijke slachtoffer van een conflict waar hij of zij geen deel van is. En ga dan maar eens steun vragen aan leerkrachten die liever wegkijken.

Pseudo-Jodensterren

Op de universiteiten is de situatie niet veel beter. Of het nou gaat om Forum-aanhangers of om Nederlanders die opkomen voor de belangen van Palestijnen, men maakt graag gebruik van begrippensystemen die heel dicht langs antisemitisme schurken. Door pseudo-Jodensterren te dragen tijdens demonstraties of door gebruik te maken van de Wet openbaarheid bestuur om Joden in een kwaad daglicht te stellen. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat het logisch is dat de universiteit niets doet om een veilig klimaat voor Joden te creëren. Als je problemen ervaart, moet je maar naar de politie.

Nederland is snel op weg een vrijstaat te worden voor mensen die zich antisemitisch uiten, een land waar Joden liever hun identiteit verbergen.

Albert Ringer is rabbijn van de Liberale Gemeenten van Twente en Brabant. Ook is hij geestelijk verzorger bij Parnassia in Den Haag.

Volledig scherm Albert Ringer. © Dolph Cantrijn