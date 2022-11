‘Nederlands elftal, neem geen voorbeeld aan ons’

JOUW MENING Stelling | Laat iedereen zijn restafval zelf wegbrengen

Veel inwoners van deze regio produceren te veel restafval volgens de richtlijn van 100 kilo per inwoner per jaar. Positieve uitschieter is de gemeente Olst-Wijhe die over is gegaan op het zogenoemde omgekeerd inzamelen.

14 november