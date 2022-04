‘Negativiteit over jeugdzorg doet werk jeugdbeschermer geen recht’

Video Zo houden we het warm, ondanks stijgende prijzen: ‘Thermo­staat op 15 graden en dik fleece vest aan’

In overheidsgebouwen staat de thermostaat op 19 graden. We kunnen thuis ook energie besparen door korter te douchen. Zijn we zuiniger met energie nu de prijzen zo oplopen? Verslaggever Jeroen Pol vraagt het de mensen op straat. ,,Laten we hopen op een warme zomer.’’

