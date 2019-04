Negen doden bij drie verkeersdrama’s: zijn onze snelwegen nog wel veilig genoeg?

Opinie Goed onderwijs is belangrij­ker dan hoogopge­lei­de leerlingen

14 april Scholen worden in Nederland beoordeeld op de hoeveelheid hoogopgeleiden die ze afleveren. Maar volgens Puck de Beer zegt dat niets over de kwaliteit van onderwijs. Ze vindt daarom dat we het idee moeten loslaten dat vwo beter is dan havo of vmbo.