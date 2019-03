Niet drammen, niet dralen, maar gewoon aan de slag met verduurzamen

‘We zijn er al lang klaar voor’. Dat horen we vaak van ondernemers die innovatieve ideeën hebben om energie te besparen, minder afval te produceren of CO2 -uitstoot te verminderen. Ook burgers kijken naar isolatie, zonnepanelen en afvalscheiding. We moeten deze positieve energie benutten, en níet belasten met onhaalbare doelstellingen en belastingverhogingen die drukken op mensen die dat niet kunnen betalen.

In het klimaatdebat heb je twee kampen. Aan de ene kant heb je de ‘drammers’. Tegen hen zeggen wij: met onhaalbare ambities en onbetaalbare plannen verlies je niet alleen veel draagvlak onder de burgers, je doet bovendien geen recht aan een complexe werkelijkheid.

Wegkijkers

Dan heb je ook nog het kamp van de wegkijkers, degenen die zeggen dat er niks aan de hand is en dat we niks moeten doen. Zij maken de omgekeerde fout. Tegen hen zeggen we: er is meer dan alleen het klimaat. We geven jaarlijks bijna tien miljard euro uit aan de import van fossiele brandstoffen, vaak uit landen waar een luchtje aan zit. Dat geld kan beter aan duurzame energie worden uitgegeven. Het is bovendien ook nog eens goed voor de lokale luchtkwaliteit en kan honderden banen opleveren. De energietransitie is dus een kwestie van nuchter rentmeesterschap.

We moeten de positieve energie bij burgers en ondernemers benutten! In Overijssel zijn veel ondernemers met innovatieve ideeën. Zo bezochten we onlangs bedrijven in Lemelerveld en Rijssen die schitterende concepten ontwikkeld hebben om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Wat een kansen voor de provincie, gemeenten en woningbouwcorporaties! Verschillende bedrijven in onze provincie zijn bezig met cv-ketels op waterstof: een veelbelovende ontwikkeling op het gebied van energiebesparing! Bij Rendo kregen we interessante presentaties over groen gas, waterstof en diverse innovatieve warmteprojecten in de regio. Ook Cogas in Almelo is op dit gebied actief. In Staphorst lichtte een vooruitstrevende ondernemer zijn plan toe om middels het verbinden van de accu’s van geparkeerde elektrische auto’s een mega-accu te vormen, waarmee de pieken en dalen van het elektriciteitsnet opgevangen kunnen worden. Ook zagen we daar een energieneutrale fabriekshal in bedrijf.

Oer-Hollands

Allemaal schitterende voorbeelden van oer-Hollands ondernemerschap én een goede omgang met de natuurlijke reserves. Laten we daar zuinig op zijn. De provincie kan met de zogenaamde Regionale Energie Strategieën deze ontwikkelingen stimuleren en faciliteren. Samenwerking is daarbij een sleutelwoord. De SGP bepleit ook provinciale medewerking bij vernieuwende projecten, zoals de ontwikkeling van bovengenoemde energiehub in Overijssel. De dringende oproep van de SGP is: provincie geef deze ondernemers de ruimte om hun innovatieve ideeën uit te voeren!

En, last but not least: we moeten voorkomen dat huishoudens met een smalle of normale portemonnee opgezadeld worden met torenhoge lasten die ze niet kunnen betalen. Een warmtepomp of een elektrische auto kunnen veel burgers gewoonweg niet betalen, ook niet met 6000 euro subsidie. Hou het betaalbaar.

Wij breken een lans voor duurzame doeners. We moeten niet drammen, niet dralen, maar gewoon aan de slag gaan. Met Hollandse nuchterheid en ondernemerschap.

Chris Stoffer (Tweede Kamerlid) en Dirk van Dijk (Provinciale Statenlid in Overijssel) zijn lid van de SGP.