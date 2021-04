Niet gedeeld is niet gedaan, toch? Onzin natuurlijk...

Hey Kyra,

Gisteren rond een uur of drie ‘s nachts was ik bezig met poëzie die bij nader inzien bijzonder middelmatig was. Een vriendin, althans wat er voor doorgaat, appte me met wat herinneringen van vorig jaar in Praag; op iedere foto keken we straalbezopen uit onze ooghoeken. Op sommige kiekjes draaide ik een joint. Het was precies een jaar geleden.