Nieuwe maatregelen, voor wie gaan we het nog doen?

Gastschrijvers Help, ik word een klusser!

Het was geen vooruit opgezet plan. In tegendeel. Zo lang ik mij kan herinneren ben ik creatiever in mijn hoofd dan in de praktijk. Met een hamer wist ik altijd vooral mijn duim te raken. Iets met twee linkerhanden. Wat een geluk dat ik een liefde trof met twee rechterhanden.

30 oktober