‘Noem niet alles een crisis, want dan groeit het verlangen naar autoritaire politici’

In ons mooie land heersen een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis, een coronacrisis, een toeslagencrisis, een woningmarktcrisis, een energiecrisis, een vluchtelingencrisis, een personeelscrisis, een zorgcrisis en een kinderopvangcrisis. We worden, kortom, overspoeld door crises. Het Radio1-programma Stand.nl had onlangs al de stelling: ‘Met de huidige crises kan de politiek niet met reces’.