Nog één ferme mep. En nu voel ik me schuldig

Het was even moeilijk. Ik moest me echt ergens overheen zetten, maar ik zag geen andere mogelijkheid. Snel handelen was belangrijk. Natuurlijk voelde ik me schuldig. Het was tenslotte een leven dat ik nam. Klein, maar toch. Met een goed gemikte gooi met de plantenspuit, vaagde ik een leventje zomaar van de aardbodem.