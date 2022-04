‘Nooit stoppen met dansen’ leer ik tijdens het schoonmaken bij deze fitte levensgenieter

Schrijven voor een erkend medium over bijzonderheden in het alledaagse leven is voor veel mensen een droom. De Stentor biedt dit podium aan gastschrijvers. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren .

Terwijl ik het bed aan het verschonen ben, staat meneer ook in de slaapkamer. ,,We kunnen goed kletsen, toch Karlijn? Gezellig dat je er bent’’. Meneer bevestigt mijn gedachten. Het is bijzonder hoe snel je met een daarvoor nog onbekend persoon kan klikken. Ik heb 3 uur lang schoongemaakt en tegelijkertijd gekletst.

Stofzuiger

Dansen

Eén van zijn andere hobby’s is dansen. Voordat ik wegga, laat hij mij een uitgeknipt krantenartikel lezen. Het is een stukje over een dansavond in de woonzorglocatie. Meneer vertelt in het interview dat hij na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog met zijn vriendjes op straat was gaan dansen. Hij is sindsdien nooit gestopt met dansen. ‘Meid, altijd proberen te lachen, te dansen en vrolijk te zijn. Zo simpel is het.’ Meneer De Vries heeft gelijk.