‘Nucleaire ontwapening moeten we ook nu serieus nemen’

Het jaarboek van het gezaghebbend het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) kwam op 13 juni uit. Vreemd genoeg kreeg het nauwelijks aandacht in de media, terwijl er alle reden voor is. Het SIPRI is een onafhankelijk internationaal instituut dat onderzoek doet naar conflicten, bewapening, wapenbeheersing en ontwapening. Het constateert klip en klaar dat het proces van vermindering van nucleaire arsenalen sinds het einde van de Koude Oorlog tot staan is gekomen en dat er volop extra wordt geïnvesteerd in ontwikkeling en productie van vernieuwde kernwapens met hun afleveringsystemen.