Oekraïne-consul: ‘Heineken moet onmiddellijk uit Rusland vertrekken’

LEZERSREACTIES Bierboycot bioscoop­baas Albert Jan verdeelt lezers: ‘Denk je nu echt dat dit Poetin stopt?’

Bierbrouwer Heineken blijkt nog steeds actief in Rusland. Dat nieuws was voor bioscoopbaas Albert Jan Vos de druppel. De tap in zijn bioscopen in Meppel en Steenwijk blijft dicht. Een goede zaak, vinden veel lezers. Anderen vragen zich af of dat wat uitricht.