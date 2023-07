Om precies negen uur schalden de eerste discodreunen uit de speakers

GastschrijversIk kan me ons eerste kampeeravontuur met kinderen nog goed herinneren. Het hoogseizoen van 2004. We hadden een mooie camping uitgezocht aan het Gardameer in Italië, genoeg te doen voor onze drie kinderen van 1, 3 en 5 jaar oud. Maar, op onze rust gesteld als we waren, wilden we natuurlijk wel een rustig plekje.