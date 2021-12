‘Onderschat het verdriet van de transgender niet’

Als er iets in de krant of online geschreven wordt over transgenderpersonen dan zijn er al snel honderden online reacties. Reacties die over het algemeen transgenderpersonen belachelijk maken of onbegrip uitstralen. Afgelopen zaterdag bood de regering haar excuses aan de transgender- en intersekse gemeenschap aan over het leed ten gevolge van de oude transgenderwet. Het was helaas niet verassend dat sommige mensen de berichtgeving over de excuses van de regering een goede gelegenheid vonden om diezelfde transgenders online verbaal aan te vallen of de excuses onzin te vinden.