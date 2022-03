‘Onderzoek naar uithuisplaatsing 1115 kinderen door toeslagenaffaire is wassen neus’

Onlangs werd door het CBS naar buiten gebracht dat tussen 2015 en 2019 1115 kinderen van gedupeerde gezinnen uit huis geplaatst zijn (geweest) met een door de rechter uitgesproken jeugdbeschermingsmaatregel. De inspecties zeggen zicht te willen krijgen op hoe de jeugdbescherming is omgegaan met gezinnen die slachtoffer waren van de toeslagenaffaire.

In de ‘aankondiging onderzoeksprogramma’ wordt de onderzoeksopzet toegelicht. Allereerst is het CBS geraadpleegd. De cijfers die zijn geraadpleegd bestaan uit de categorie ‘jeugdhulp met verblijf’. Deze categorie bestaat uit kinderen die in een pleeggezin, gezinshuis of een jeugdzorginstelling wonen. Het CBS houdt dit alleen bij voor kinderen met een gedwongen jeugdbeschermingsmaatregel. De ‘vrijwillige uithuisplaatsingen’ zijn niet geregistreerd. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft terecht gewezen op problemen die zich bij dit onderzoek zullen voordoen vanwege incomplete data.

Quote Het onderzoek is onvolledig aangezien de uitkomst van dit onderzoek geen compleet beeld kan geven over de omvang van de uithuis­plaat­sin­gen Richard Korver, Mieke Krol en Joëlla Sengers

Uit de cijfers van het CBS blijkt namelijk niet wat de reden van de jeugdbeschermingsmaatregel is, immers de grondslag van een uithuisplaatsing wordt niet geregistreerd. Dit maakt dat de inspecties met deze onderzoeksopzet niet eens kunnen onderzoeken of de gedupeerde gezinnen als groep vaker te maken hadden met de jeugdbescherming dan andere ouders. De minister benadrukte in zijn brief van 26 november aan de Kamer het belang van een individuele aanpak.

Individuele gevallen

Uit de onderzoeksopzet blijkt echter dat het gaat om een systeemanalyse en niet om een individuele analyse, aangezien de inspecties aangeven dat door hen niet gekeken wordt naar individuele gevallen. Hoe willen de inspecties met dit onderzoek nagaan of het falen van de overheid in de toeslagenaffaire ook doorwerkte in de jeugdbescherming? De inspecties richten zich op het functioneren van het systeem van jeugdbescherming en op eventuele mechanismen waardoor groepen mensen door dat systeem zouden zijn benadeeld.

Diepgaander onderzoek nodig

Het onderzoek is onvolledig aangezien de uitkomst van dit onderzoek geen compleet beeld kan geven over de omvang van de uithuisplaatsingen, omdat het startpunt van het onderzoek gebaseerd is op de (onvolledige) cijfers vanuit het CBS. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van de toeslagenaffaire in combinatie met de jeugdbeschermingsmaatregelen is een diepgaander onderzoek gewenst. Volgens ons is dit onderzoek een wassen neus, temeer nu de Inspectie reeds heeft aangegeven dat individuele gevallen op korte termijn niets aan dit onderzoek zullen hebben. Gerechtelijke uitspraken zullen in stand worden gelaten.

Wanneer de inspecties niet op individuele gevallen ingaan, geen deugdelijk dossieronderzoek gaan verrichten en niet over de kwaliteit van de beslissingen gaan, dan rijst de vraag of dit onderzoek wel een eerlijke uitkomst gaat geven of een reeds van te voren bepaalde uitkomst, die de ouders, de kinderen en de overheid in de praktijk geen steek verder zullen brengen. Een gemiste kans.

Richard Korver, Mieke Krol en Joëlla Sengers zijn advocaat.