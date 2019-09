Ook in het welvarende Nederland zullen er daklozen blijven

De boerenzoon Gradus Pol of Roord werd in 1835 geboren in Deurningen (destijds gemeente Weerselo). Gradus werd een landloper. Waardoor weten we niet precies. Maar hij is jarenlang al zwervend en bedelend, zonder vaste woon- of verblijfplaats, door Nederland en het huidige Duitsland getrokken. Werken deed hij niet. Gradus is daarom een aantal keer gevangengezet. In 1898 stelde de strafrechter in Almelo vast dat Gradus er in de rechtszaal gezond genoeg uitzag om te kunnen werken. Hij werd daarom veroordeeld tot verblijf in een werkkamp in de Drentse strafkolonie Veenhuizen, om daar gewend te raken aan een leven van structuur en lichamelijk werk. Na zijn vrijlating trok Gradus weer weg. Hij overleed in Utrecht in december 1899.