‘Oostvaardersplassen is in feite een vervuild landbouwgebied, plofnatuur!’

Het plan van de BoerBurgerBeweging om huizen te bouwen in het ‘natuurgebied’ de Oostvaardersplassen is om meerdere redenen interessant. In de eerste plaats rappelleert het aan de vraag waar er huizen moeten komen in Nederland. Gebruik daar plekken voor die interessant zijn en dat hoeft niet specifiek alleen maar landbouwgrond te zijn.

De Oostvaardersplassen zijn 5600 hectare groot, overwegend water en riet en circa 1600 hectare is weidegrond. Is dat wel natuur? Voor die grond zijn alle regels van de Veewet verlaten, zodat de dieren geen eigenaar hebben, kadavers mogen blijven liggen, bijvoederen niet hoeft en bemestingsregels niet gelden. In 2011 leefden er 3300 edelherten - die in het gehele gebied mogen lopen - 1150 Heckrunderen, 1150 Konigpaarden en 100 reeën. Plofnatuur! Een giga‘vee’-bezetting, waar de grond door jarenlang falend beheer van Staatsbosbeheer zwaar fosfaat-en nitraatvervuild is geraakt.